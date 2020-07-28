Başkentte 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 22.00 sıralarında ilimiz Çubuk ilçesinde bir vatandaşımızın kesici aletle, bir vatandaşımızın ise künt cisimle yaralandığı olayla ilgili olarak, şüpheli Suriye uyruklu A.U. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmış ve gerekli işlemler için İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmiştir."