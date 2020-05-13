Başkentte 0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun süre sonra sokağa çıktı

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra park ve bahçeleri doldurdu.

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan 0- 14 yaş arası çocuklar, aileleriyle güneşli havada dışarıda oynamanın tadını çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğunlukla maskeleriyle sokağa çıkan çocuklar, parklarda, oyun alanlarında eğlendi.

Bazı çocuklar arkadaşlarıyla bir araya gelirken, bazıları da oyuncaklarda vakit geçirmeyi, bisiklet ve patenle kaymayı tercih etti.

Kuğulu Park'a 10 yaşındaki kızı Gizem Nur Zeybek'i getiren baba Yücel Zeybek, kızının günlerdir kendisine ne zaman dışarı çıkacağını sorduğunu dile getirerek, "Saatleri, dakikaları sayıyordu. Bizim için de iyi oldu. Onların da psikolojik durumları sıkıntı vericiydi, bizi de etkiliyordu. Bu nedenle güle oynaya çıktık. Şimdi 'bir dahaki çıkış ne zaman' diye dört gözle bekliyor. Bugün bizim ve çocuğumuz için çok güzel bir gün oldu."

Gizem Nur da dışarı çıktığı için çok heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu belirterek, arkadaşlarını parka oynamaya çağırdı.

Yakın iki arkadaş olan 10 yaşındaki Beren Altınpınar ve Helin Kaplan da uzun bir aradan sonra bir araya gelmekten ve dışarı çıkmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Sokağa çıkacakları için heyecandan uyuyamadıklarını belirten iki arkadaş, uzun süre evde kaldıkları için bir süre yürümekte de zorlandıklarını da ifade etti.

Arkadaşlarını çok özlediklerini dile getiren çocuklar, salgının geçmesi için "Evde kalın Türkiye" mesajı verdi.

7 yaşındaki minik Asya da mutluluğunu dile getirerek, arkadaşlarına maskelerini takmaları tavsiyesinde bulundu.