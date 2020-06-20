Başkentin cadde ve sokakları LGS sessizliğine büründü - ANKARA

AA

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, bugün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 09.00 itibarıyla başladı.Başkentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye Meydanları ile Güvenpark'ta sessizlik hakim oldu. Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ekipleri, boş kalan Ulus Meydanı'ndaki güvercinlere yem verdi.Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehrin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu ve caddelerdeki araçları durdurarak, ateş ölçümü ile kimlik ve evrak kontrolü yaptı.Mahalle bekçileri ise ara sokaklarda devriye yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin uyarılarda bulunan ekipler, kural ihlali yapanlara ise ceza uyguladı.