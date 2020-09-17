Başkente DEAŞ operasyonu:16 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 19 Irak uyruklu kişi tespit edildi.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 16'sı yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.