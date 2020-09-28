İHA

46 şüpheli şahıstan 27’si ifadeleri alındıktan sonra Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 5'i tutuklanarak Kızılcahamam Kapalı Cezaevine teslim edildi. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Zanlıların Çamlıdere ilçesinde Hazineye ait 2/B arazilerini 3. şahıslara rüşvet karşılığında usulsüz olarak satışını sağladıkları, kapı numarası almak ya da elektrik aboneliği başlatmak isteyen şahıslardan rüşvet almak suretiyle usulsüz olarak (olmayan evi oldu gibi göstererek) kapı numaraları verdikleri veya elektrik aboneliği başlattıkları, satışa çıkardıkları arsaların özellikle ölmüş kişilere ait olanların ve varisleri tarafından takip edilmeyen arsalar olduğu, Çamlıdere ilçesinde bulunan Hazineye ait 2/B arazileri ve 3. şahıslara ait arazilerin tapu satışı yapılmış gibi kütük ve tapu kaydında oynandıkları şagil (işgalci) oluşturdukları tespit edildi. Şüphelilerin bu faaliyetleri ile orman arazilerinde kaçak yapılaşmaya zemin hazırladıkları, arsa satışını yaptıktan sonra aldıkları parayı kendi aralarında pay ettikleri belirlendi.