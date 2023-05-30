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Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan şoför tekrar hakim karşısında

Ankara'da iddiaya göre telefon kullanırken kullandığı otobüsün kaza yapmasına neden olan şoför tekrar hakim karşısına çıktı. 1 kişinin öldüğü ve 34 kişinin yaralandığı olayda sanığın uyuşturucu madde etkisi altında olmadığı yönündeki rapor da dosyaya girdi

Giriş: 30.05.2023 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
Başkent'teki otobüs faciasında adli tıp raporu açıklandı! - En son haberler
Başkent'teki otobüs faciasında adli tıp raporu açıklandı!
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AA

Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin EGO otobüsü şoförü Yıldırım Çiçek'in yargılanmasına devam edildi.

AA'da yer alan habere göre Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Çiçek katılmadı, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanığın kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmadığına dair Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi.

ADLİ KONTROL KARARI SÜRECEK

Söz alan sanık avukatı, gelen raporda müvekkilinin uyuşturucu kullanmadığının sabit olduğunu belirterek, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları ise raporun eksik hazırlandığını, alınan uyuşturucu maddenin olay anından 24 saat geçtikten vücuttan atıldığını bu sebeple sanık hakkında verilecek hükmün, "taksirle ölüme sebebiyet verme" değil, "kasten ölüme sebebiyet verme" olarak açıklanmasını istedi. Sanığın kaçma şüphesi olduğunu savunan avukatlar, tutuklanmasını da talep etti.

Görüşü sorulan savcı, sanığa uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında sanık Çiçek'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartının devamına hükmederek duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine seyir halindeyken korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içi kameradan tespit edilen Çiçek hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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