"Sevgilimi rahatsız ettin!" Öldüren dayak!

AA

İstanbul'da, 29 Ekim'de, kız arkadaşının evine çok sık geldiği için tartıştığı kız arkadaşının kapı komşusu Burhanettin Okyay'ın (56), Emre A. (22) ve arkadaşları tarafından evinin önünde döverek öldürülmesinin ardından benzer bir dehşet de Başkent'te yaşandı.

SEVGİLİMİ RAHATSIZ ETTİN DAYAĞI

Ankara'da iddiaya göre Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde G.A, evinde misafir ettiği arkadaşı Tulgay Ardıç'ı, birlikte yaşadığı K.İ'yi rahatsız ettiği için darp etti.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR KULAĞINDA KESİK VARDI

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kulağında kesik oluştuğu görülen Ardıç'ı ölü olarak buldu.

SEVGİLİ ÇİFT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden taksiye binip kaçan şüphelileri polis, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı G.A. ile K.İ. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.