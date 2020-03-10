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Torunlar GYO CFO'su İsmail Kazanç, grup şirketi Başkent Doğalgaz'ın halka arz planlarının sürdüğünü; ancak Türk varlıkların şu anda çok yüksek iskonto ile işlem görmesi nedeniyle piyasaların normalleşmesini beklediklerini söyledi.

Ankara'nın doğalgaz dağıtımını yapan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Başkentgaz) 2017 sonu-2018 başında planlanan halka arzı konjonktürel sebeplerle ertelenmişti. Halka arz, Başkentgaz'da yüzde 100 hissedar konumundaki Torunlar Enerji'nin pay satışı şeklinde gerçekleşecekti.

Torunlar GYO'nun yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Kazanç, Başkent Doğalgaz'ın halka arz planlarına işaret ederek, "Grubumuzda şu anda tek halka açık şirket Torunlar GYO. Bir başka şirketimizin halka arzına yönelik çalışmalar var. Piyasalar normalleştiğinde inşallah onu da tamamlayacağız" dedi.

Kazanç, halka arzın bu yıl içinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusu üzerine ise, "Türkiye fiyatlamaları beklentilerin altında. Çok iskonto görüyor. Türkiye iyileşmeden varlıklar istenen değere ulaşmıyor. Fiyatlamaların iyileşmesi lazım" diye konuştu.