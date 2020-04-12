Başkent Ankara, sokağa çıkma yasağını nasıl geçiriyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerden Ankara'nın meydan ve caddeleri sessizliğe gömüldü.

Birçok Ankaralı'nın ilk kez deneyimlediği sokağa çıkma yasağının yarattığı atmosferi görmek için tura başladığım Kuğulupark ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde, güneşli bir pazar günü olmasına karşın, görevli polisler dışında kimse yok. Genç, yaşlı, çocuk her kesimden insanın hele de güneşli bir havaysa, tıklım tıklım doldurduğu Kuğulupark, asıl sahipleri; nazlı nazlı yüzen kuğular ve ördeklere kalmış. Çocuk kahkahalarıyla çınlayan çocuk parkının salıncakları, kaykaylar boş.

Her zaman telaşlı koşuşturmanın yaşandığı Kızılay, Ankara'nın simgesi Hitit Heykeli'nin görkemini taşıyan Sıhhiye, Cumhuriyet tarihinin tanığı Ulus Meydanı, denetim yapan polisler, çekim yapan haberciler ve ara ara "havadan geçiş" yapan kuşlar olmasa donmuş bir fotoğraf karesi gibi.

Başkentin kilit noktalarında sık aralıklarla güvenlik kontrolleri yapılıyor. Yaklaşık 45 dakikalık tur boyunca, 7-8 kez kontrol noktasında durdurulup, basın kartımla geçiş sağlıyorum. Trafik; polis, gazeteci, ekmek ve zorunlu olarak çalışan kamu görevlilerini taşıyan araçlardan oluşuyor. Normal zamanda, duraklama bile yapılamayan Kızılay, Ulus, Sıhhiye meydanlarında, arabayı sağa çekip -üstelik polisin gözünün önünde- yol ortasından görüntü alabilmek ve "hiç kırmızı ışığa yakalanmamak" mümkün oluyor.

Güvenlik görevlilerine, "Yasağa uyum nasıl?" diye sorduğumda, yasağı delenlerin "nadir" olduğunu belirtiyorlar. Çoğunlukla "Ekmek almaya gidiyorum" yasak delme girişiminin bahanesi oluyormuş. "Ancak tabii biz görevimizin gereğini yapıyoruz, ceza yazıyoruz" diyor bir güvenlik görevlisi. Mahalle fırınından dahi ekmek almanın yasak olduğunu, ekmek dağıtımının, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan "vefa grubu" tarafından yapıldığını veya çok acil durumlarda kendilerinin yardımcı olduğunu anlatıyorlar. Ancak ara sokaklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "halk ekmek" arabalarını da görmek mümkün.

Başkent'te diğer illerle birlikte sokağa çıkma yasağı gece saat 24.00'de sona erecek olsa da "gönüllü karantina" ve şehirlerarası seyahat yasağı devam edecek.

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