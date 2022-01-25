Biden'ın karşısına Trump mı çıkacak?

ABD Başkanlık seçimlerine daha 2 sene var ancak adaylık yarışı şimdiden dünya basının ana gündemi arasında yer alıyor.
Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden, ikinci dönem için aday olacağının sinyallerini vermişti. Ancak Cumhuriyetçilerin adayının kimler olacağına dair pek çok ismin adı geçiyor. The Hill'de yer alan habere göre ABD'lilerin tercihi hala eski başkan Donald Trump.
Kendi seçmeninde etkisini hala sürdüren eski ABD Başkanı, yeniden Beyaz Saray'a aday olup olmayacağı sorusuna kesin bir cevap vermemiş olsa da, 2022 ara seçimleri öncesinde siyasi operasyonunu hızlandırmaya başladı.
Harvard CAPS/Harris anketine göre, Başkan Biden ile varsayımsal karşılaşmada Trump yüzde 46 yarışta önde görünüyor. Başkan Yardımcısı Harris'in yüzde 39'una yüzde 49'luk bir destek taşıyan daha da geniş bir liderliği var.
Biden, 2024'te Beyaz Saray'da ikinci bir dönem için aday olmayı planladığını belirtse de Demokratlar arasında Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında taşıdığı türden geniş bir desteğe sahip değil. Varsayımsal bir Demokratik ön seçimde Biden yüzde 32 destek alırken, Harris yüzde 14 oran destek elde etti. Senatör Bernie Sanders ve 2016 Demokrat adayı Hillary Clinton yüzde 11 ile berabere kaldı.
Biden'ın Oval Ofis'teki mevcut döneminden sonra istifa etmeye karar vermesi durumunda, Harris adaylık için seçmenlerin yüzde 23'ünün desteğini alacak. Clinton yüzde 17 destekle bu senaryoda ikinci sırada yer alırken, Sanders yüzde 12'de görünüyor.
Harvard CAPS/Harris anketinin yardımcı direktörü Mark Penn, "Erken anketler genellikle ne olduğuna net bir sonuç göstermez. Bu nedenle 2024 hakkında tahminde bulunmak için çok erken. Ancak Trump, Cumhuriyetçilerde oldukça güçlü bir konumdayken Biden ve Harris, Demokratlar arasında şaşırtıcı derecede az desteğe sahip" diyerek Trump'ın gücünü hala koruduğuna dikkat çekti.
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