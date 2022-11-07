ABD'de 8 Kasım Kongre ara seçimlerinde artık sona gelindi. Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar Temsilciler Meclisinde 435, Senatoda ise 35 sandalye için yarışıyor. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar ara seçimlerin önemini ve son durumu haberturk.com için değerlendirdi.
BAŞKANLIK SEÇİMLERİ KADAR ÖNEMLİ
Kongre ara seçimlerinin en az başkanlık seçimleri kadar önemli olduğunu belirten Çınar "Kongre Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor ve yasaların geçmesi başta olmak üzere, ABD'nin iç ve dış gündemine karar veren çok önemli bir merci. Seçilen Kongre üyeleri ABD'nin geleceği ile ilgili kararlarda çok büyük rol oynayacak" dedi. Ali Çınar "Ara seçimler ayrıca iki yıl sonraki başkanlık seçimlerinin de nabzını tutuyor. Mevcut başkanın performansını, partisinin ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor" şeklinde konuştu.
DEMOKRAT ADAYLAR BIDEN İLE GÖRÜNMEK İSTEMİYOR
Şu ana kadar 40 milyonun üzerinde ABD'linin ya posta yoluyla ya da sandığa giderek oy kullandığını söyleyen Ali Çınar "Akaryakıt başta olmak üzere yüksek fiyatlar, enflasyondaki verilerin kötü gitmesi Başkan Biden'ın iyi iş çıkaramadığı yorumlarına neden oldu. Hatta bu nedenle birçok Demokrat aday Biden ile görünmek istemiyor" ifadelerini kullandı. Çınar "Başkan Biden 'Her zaman seçimi kazanamazsınız, ülkenizi sevmeye devam edin' tarzında bir konuşma yaptı. Bu da Demokrat Parti'nin en azından bir kanatta çoğunluğu kaybetmeye hazırlandığını gösteriyor" dedi.
TRUMP YAKINDA ADAYLIĞINI AÇIKLAYABİLİR
Hafta sonu Türk kökenli Cumhuriyetçi aday Dr. Mehmet Öz'ü desteklemek için eski ABD Başkanı Trump, Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman'ı desteklemek için ise eski ABD Başkanı Obama ile mevcut Başkan Biden Pennsylvania'daydı. Trump'ın katıldığı mitingin daha heyecanlı olduğunu belirten Ali Çınar "Çok yakın zamanda Trump'ın 2024 için başkan adaylığını açıklama ihtimali konuşulmaya başladı" dedi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bu seçimin 16.7 milyar dolarla Amerikan tarihinin en maliyetli Kongre ara seçimi olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
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