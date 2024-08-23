Başkanlardan "kahverengi kokarca" açıklaması

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Samsun'da Çarşamba, Terme ve Salıpazarı Ziraat Odası başkanları, kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili açıklama yaptı.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kahverengi kokarca zararlısının 2017'de Gürcistan'dan ülkeye girdiğinde çok katı önlemler alınması gerektiğini söylediklerini ama bu konuda fazla duyarlı olunmadığını gördüklerini söyledi.

Kahverengi kokarca zararlısının Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'a yayıldığını ve tüm ürünleri tehdit ettiğini anlatan Aydemir, "Kokarca, fındığın yanı sıra mısır, kivi ve sebzeyi de tehdit ediyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz, fabrika sahipleri, esnafımız, kısacası fındıktan maddi anlamda kim gelir elde ediyorsa herkesin taşın altına elini koymasını istiyoruz. Üreticilerimizin kış döneminde kahverengi kokarca zararlısının sığınma yeri olarak kullandığı alanları ilaçlamasını istiyoruz" dedi.

REKLAM Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ise fındıkta yüzde 60'lara varan zarar bulunduğunu belirterek, "Kahverengi kokarca zararlısının ürünlere verdiği zararın afet kapsamına alınmasını istiyoruz. Çiftçimiz fındığını kaybetti, mısırını kaybediyor, soyayı kaybetmek üzere. Kahverengi kokarca zararlısı çeltikte de görünmeye başladı. Kısacası tarım ovası bitmek üzere diyebiliriz" diye konuştu. Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy da kahverengi kokarca zararlısının Salıpazarı'nda da etkili olduğunu dile getirerek, "Tüccar arkadaşlarla görüşmelerimizde, fındıkta randımanın 40'ın altında olduğunu söylüyorlar. Bunu bizler de gözlemledik. Tüccarda fındık fiyatı 110 liradan 100 liraya kadar düşüyor. Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Ayvacık ilçelerimizde yaklaşık 92 bin ton fındık bekleniyor. Benim tahminimce bunun yüzde 40'ı kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle büyük kayba uğrayacak" ifadesini kullandı.