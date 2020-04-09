Başkandan 17 yaşındaki gence sürpriz doğum günü

AA

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 17 yaşındaki Zeynep Çakıcı'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya hesabından Başkan Orkan'a ulaşan Çakıcı, sokağa çıkma kısıtlandığı için arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapamadığını söyledi.

Bunun üzerine Çakıcı'ya sürpriz bir kutlama yapılması talimatını veren Başkan Orkan, kendisi de telekonferans yoluyla bağlanarak gence mutlu yıllar diledi.

Belediye ekiplerince getirilen pastanın mumlarını söndüren Çakıcı, Başkan Orkan'a gönderdiği hediyeden ötürü teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı gençlere de teşekkür eden Orkan, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimiz için neler yapabiliriz noktasında çalışırken bize sosyal medya üzerinden ulaşan bir gencimizin isteğini karşılıksız bırakmak istemedik. Ekiplerimizle evine pastasını ve hediyesini yolladık, ben de kendisini telefonla arayarak kutladım. Umarım doğum gününde, evde biraz olsun bile canı sıkıldıysa kendisini mutlu edebilmişizdir. Biz gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Herkesin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için görev başındayız."