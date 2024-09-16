Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Başkan Zeyrek: Acil önlem almalıyız | Son dakika haberleri

        Manisa'da su çalıştayında konuşan Başkan Zeyrek: Acil önlüm almalıyız

        Manisa'da şehrin su kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilirliği amacıyla düzenlenen su çalıştayı başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, suyun hayati öneme sahip olduğunu belirterek, susuzluğun pek çok toplumsal olayın ve hastalığın sebeplerinden biri olduğunu söyledi. Zeyrek, "Acil önlem almalıyız. Bu kullanım ezberine, tüketim alışkanlığına son vermeliyiz. Başta yağmur suyu hasadı olmak üzere, su geri dönüşümünü bir an önce hayata geçirmeliyiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Zeyrek: Acil önlem almalıyız
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da kentin su kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilirliği amacıyla düzenlenen su çalıştayı başladı.

        Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, suyun hayati öneme sahip olduğunu belirterek, susuzluğun pek çok toplumsal olayın ve hastalığın sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

        Zeyrek, su sorununun Manisa'yı besleyen Gediz Ovası'nı da olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Su kaynakları sonsuz değil. Üstelik yeni kaynaklar bulmamız da mümkün değil. O halde tüm paydaşlar ve yurttaşlar olarak acil önlem almalıyız. Bu kullanım ezberine, tüketim alışkanlığına son vermeliyiz. Tarımsal üretimden başlayarak, tüketim alışkanlarımıza kadar ne varsa gözden geçirmeliyiz. Başta yağmur suyu hasadı olmak üzere, su geri dönüşümünü bir an önce hayata geçirmeliyiz."

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi 3. Bölge Havza Planları Çalışma Grubu Sorumlusu Gökçen Gökdereli de "Gediz Havzası Eylem Planı" konulu sunum yaptı.

        Kentin su sorunları, tarımsal sulama, atık su geri kazanımı ve Gediz Havzası Yönetim Planı konularının ele alınacağı çalıştay, yarın sonuç bildirgesiyle sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #manis
        #su çalıştayı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Avrupa'da şiddetli yağış: Can kaybı artıyor!
        Avrupa'da şiddetli yağış: Can kaybı artıyor!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Habertürk Anasayfa