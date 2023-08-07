Başkan Yıldırım: “Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu demeye çok az kaldı”

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transferde şu ana kadar 9 ismi kadrosuna kattı. Kadrosunda bulunan 18 oyuncuyla da yollarını ayıran kırmızı-beyazlıların son transferini Başkan Yüksel Yıldırım, gece geç saatlerde yaptığı paylaşım ile duyurdu

Başkan Yüksel Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz. Artık bizim de bir taklacı şahinimiz olacak. ‘Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu’ demeye çok az kaldı. Müjde, salı günü İnşallah Samsun'da showtime (gösteri zamanı) olacak” dedi.

Futbola Manchester City takımında başlayan 27 yaşındaki Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu Ntcham, daha sonra sırasıyla Genoa, Celtic, Marsilya ve Swansea City takımlarının formalarını giymişti. Kariyerindeki 283 maçta 40 kez fileleri sarsan Oliver Ntcham, Kamerun Milli Takım formasını da 6 kez giydi ve aktif olarak milli takım kadrosunda bulunuyor.

Salı günü açıklanması planlanan Oliver Ntcham transferi, Samsunspor’un bu sezon kadroya kattığı 10., yabancı oyuncu olarak ise 7. transferi olacak. Kırmızı-beyazlılar daha önce de Marius Mouandilmadji, Kingsley Schindler, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Nanu Gomes, Marc Bola, Lubomir Satka, Rick Van Dronglen ve Okan Kocuk’u kadrosuna kattı.