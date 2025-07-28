Başkan Yıldırım'dan "Topağacı" değerlendirmesi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Topağacı Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili kamuoyunda oluşan bilgi ihtiyacını karşılamak ve süreci tüm şeffaflığıyla paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kentsel dönüşümle ilgili ilçedeki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Yıldırım, şu ana kadar 12 bin vatandaşın dönüşüm çalışmaları hakkında ofislerde bilgilendirildiğini kaydetti.

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Yıldırım, "Ümraniye'de, kentsel dönüşümde, 2014-2025 yılları arasında 3 bin 812 riskli yapımız var. Riskli bağımsız birim 19 bin küsur. Yıkımı tamamlanan yapı 3 bin 538, yeni yapı ruhsatı verilen de 2 bin 340. Ferdi olarak söylediğimiz, 1999 yılından evvel yapılmış ruhsata tabi veya kaçak olarak yapılmış binaların liste analizi burada da çok iyi bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

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"İLÇEDEKİ YAPI STOKUNUN YÜZDE 70'İ DEPREME DAYANIKLI"

Hibe ve krediyle kentsel dönüşüm için ciddi destekler sağlandığını, Ümraniye'de de son yıllarda bu konuda önemli mesafeler alındığını aktaran Yıldırım, günümüzde ilçedeki yapı stokunun yüzde 70'inin depreme dayanıklı olduğunu kaydetti.

Topağacı'nda vatandaşların yüzde 67'sinin kentsel dönüşüme onay verdiğini anlatan Yıldırım, "Yüzde 67'yle birlikte kanunun bize emrettiği şekilde vatandaşlarla gönül rızasıyla oturuldu, anlaşıldı. Burayı da Emlak Konut yapıyor, TOKİ'nin bir kuruluşu. Üç blok halinde birinci etap olarak başlandı. Bir taraftan da kira ödemeleri veriliyor" ifadelerini kullandı. "KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SİYASETİ OLUR MU?" Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, bölgedeki kentsel dönüşüm için 2024 yılının Temmuz ayında tebligatların sürelerinin tamamlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bir sene sonra bazı insanlar çıkmamak için direniyor. Sizler için, sizin rızanızla yapıyoruz burayı. Deprem var kardeşim, orada bir kişinin burnunun kanaması, bir kişinin depremde zarar görmesi, rahmet-i Rahman'a kavuşması... İstanbul'da deprem olsa, Allah korusun. Gönül ister mi bunu? Hepimiz vicdanen rahatsız oluruz. Kentsel dönüşümün siyaseti olur mu? Bakıyorum, iki gündür vatandaşların kafasını karıştırmak için dışarıdan birtakım terörize gruplar gelmişler; hepsi devlet tarafından tespitli, vatandaşın kafasını karıştırıyorlar. Yok efendim, 'Bu 5-10 yılda yapılmazmış, 15 yılda yapılmazmış'. Bazı sualler soruyorlar." REKLAM "DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI TAMAMLANMALI" Yıldırım, tek bir kişinin "Ümraniye Belediyesi kentsel dönüşümde bize haksızlık yapıyor" diyemeyeceğini vurgulayarak, olası bir depremde vatandaşların zarar görmemesi için ilçedeki dönüşüm çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Bazı kesimlerin yalan ifadelerle konutları kentsel dönüşüme giren bazı vatandaşların kafasını karıştırdığına işaret eden Yıldırım, "Sadece ortalığı karıştırma, vatandaşla karşı karşıya nasıl gelinir, nasıl kavga çıkar, nasıl yalan söylenir, onun hesabı içerisindeler. Ben vatandaşlarımdan sizler aracılığıyla rica ediyorum: Lütfen kimseye kanmasın. Devlete güvensinler, belediye başkanlarına güvensinler, ekibimize güvensinler. Bir an evvel o güzel dairelerinizi yapıp fiili olarak bitirelim. Sonra da bize dua ederler inşallah" diye konuştu.

Yıldırım, kentsel dönüşüm projesi için yapılan sözleşmeye imza atan vatandaşların tapularının hazineye devredildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. "TÜM TERÖRİZE EDİYORLAR, KAFALARI BULANDIRIYORLAR" Bu iddialara güldüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Buralar '2B' arazisiydi. '2B' arazisiyle tapuları kim verdi, sizin tapularınızı kim verdi?' demek lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti verdi değil mi, kendisi verdi. Meclis'ten '2B' yasası çıkardı. Ondan sonra da buralara imar planı yapıldı. Şimdi de inşaatlar yapılsın istiyoruz. Tapusunu verdiği bir yerde niye tapusunu geri alsın? Böyle bir mantık olabilir mi? Vermezdi, 'Gecekondu' yasasına göre buraları çıkarırdı değil mi? Tapu sahibisin, mukavele yapıyorsun. Hukuk dışı şeyler söylüyor. Tam terörize ediyorlar, kafaları bulandırıyorlar. Lütfen bulanmasın. Senin kendi tapun var. Rızanla gelmişsin, mukavele yapmışsın. Devlete 'Müteahhit gibi, gel benim yerimi yap.' demişsin. Devletle mukavelesini yaptınız. Bu mukaveleye göre kaç daire çıkıyorsa senin yerini yapıp verecek. Böyle bir şey olabilir mi?"