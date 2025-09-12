Başkan Yazıcıoğlu: Boykot ürünlerini satmıyoruz

Habertürk
        Başkan Yazıcıoğlu: Belediye tesislerinde boykot ürünlerini satmıyoruz

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye tesislerinde boykot ürünlerinin satışını yapmadıklarını bildirdi

        Giriş: 12.09.2025 - 18:26 Güncelleme: 12.09.2025 - 18:26
        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tokat halkının Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

        Tokat halkı olarak Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerinin acısını kalplerinde hissettiklerine işaret eden Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Belediye olarak aldığımız kararla hiçbir tesisimizde boykot ürünlerini kullanmıyor ve satmıyoruz. Bizler, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Tokat halkı Filistin'in yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir.

        Filistinli kardeşlerimizin özgür geleceğe kavuşması için dualarımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz. Filistin'deki kardeşlerimizin tek derdi dilencilerle mücadele etmek, gıdada tarihi geçmiş ürünlere ceza yazmak olana kadar Filistin'in yanındayız.

        Filistin'in tek sorunu solan çiçekleri sulamak olana kadar yanlarındayız. Filistin'in tek sorunu mahallede çıkan küçük bir yangını söndürmek olana kadar Filistin'in yanındayız. Artık Filistin'i acıyla, çocuk ölümüyle, yokluk ve açlıkla değil, sadece Dünya Kupası'nda finale yükselen bir ülke olarak duymak istiyoruz."

        #yerel haberler
        #tokat haberleri
        #Filistin
