Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. tesislerini ziyaret etti. Başkan Oğuz’u ziyaret sırasında işletmenini Genel Müdürü Tanzer Ergül karşıladı. Başkan Oğuz’a ziyaret sırasında, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da eşlik etti. Başkan Oğuz burada tesisleri gezerek, Genel Müdür Ergül’den yapılan çalışmalara ve tesislere ilişkin bilgi aldı.

ALANINDA DÜNYA LİDERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleştirilen Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş., yıllık 2.7 milyon ton üretim kapasiteli soda külü tesislerinden oluşuyor. 2 bine yakın kişiye istihdam sağlayan işletme, dünyanın toplam doğal soda külü ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılıyor. Bu üretim kapasitesiyle tesis, Türkiye’yi alanında dünya lideri konuma yükseltmiş durumda. Tesislerde soda külü ürünü tamamen yerli olan maden kaynaklarından üretilirken, üretimin tamamı yurtdışına ihraç ediliyor. Yüzde 100’ü katma değer olan ihracatın hacmi ise 600 milyon doları buluyor.

İSTİHDAM YARATAN BAŞIMIZIN TACI

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ilçelerinde böyle bir tesisin bulunmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, tesisin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti. Oğuz, “Kahramankazan, Ankara ve Türkiye için çok önemli olan bu tesisler ülke ekonomimize önemli bir katkı sağlıyor. Kahramankazan Belediyesi olarak yatırımcı ve girişimcilerimizin her zaman yanındayız. İstihdam yaratan başımızın tacıdır prensibiyle hareket ederek, insanlarımıza işveren, aş veren yatırımcılarımıza tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu önemli yatırımı ve burada çalışan kardeşlerimizi ziyaret etmekten ayrıca mutluluk duydum” diye konuştu.

SODA KÜLÜ NEDİR?

Diğer bir ismi sodyum karbonat olan soda külü dünyada en yaygın olarak kullanılan onuncu kimyasaldır. Cam, deterjan ve temizlik üretiminde hammadde, gıda, ilaç, kimyasal madde ve metalürjik uygulamalarda da katkı maddesi olarak üretim süreçlerinde kullanılmaktadır.