Başkan Şahin, tünel projesini duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatmak ve kente giriş-çıkışları kolaylaştırmak amacıyla "Dülük Otoyol Tüneli" projesini hayata geçirmeye hazınlanıyor.

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Bölgenin yoğun trafiğini hafifletecek projeyi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin duyurdu. Başkan Şahin, projenin hem şehir içi ulaşımı rahatlatacağını hem de sanayi bölgesindeki ticari faaliyetlere önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Sosyal medya hesabından da projenin detaylarına ilişkin video paylaşan Başkan Şahin, "İpekyolu'na alternatif olarak düşündüğümüz Dülük otoyol tüneli, Dülükbaba Ormanı ve Antik Kentinin altında açılacak. Tünellerde 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne direkt bağlantı sağlayacak. Bu yapılırken hem yeşil hem de tarihi merkez korunacak. 6 milyar TL değerinde, 7 bin 414 metre uzunluğundaki tünel projesi İpekyolu'ndaki yoğunluğu azaltacak. Gazianteplilere hayırlı olsun" dedi.

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