Öztekin, “Bugün bölgenin dönüşüm alanı ilan edilmesi ile birlikte komşularımız daha rahat ve huzurlu olacak, taşınma işlemleri güvenle sürecek. 2,5 ayda 30’a yakın bina yıkıldı. Bundan sonraki süreçte daha hızlı yol alacağız. Vatandaşların maddi zararlarını da karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 22 Nisan Pazartesi Günü çöken bina enkaz alanında açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, basına yaptığı açıklamada süreçle ilgili başlattıkları çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

“BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DAHA HIZLI YOL ALACAĞIZ”

Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak ve çevresinin Resmi Gazete’de riskli alan ilan edilmesi üzerine açıklama yapan Öztekin, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız 6306 sayılı kanuna göre Yahya Kemal Mahallesi 34 bin metrekarelik bir alanı afet riski alanı olarak ilan etmiş bulundu. Bölgede dönüşüm işlemleri resmi olarak da başlamış oldu. Resmi Gazete’de de yayınlanan bir kanun maddesi de vardı. Bu madde Tapu Kanunu ve ek maddeleri içeriyor. Bu madde ile birlikte Bakanlığımız hızlı bir şekilde müteahhitle ilgili olan işlemleri takip ediyor. Bölgede bugünden itibaren dönüşüm alanı ilan edilmesi ile birlikte komşularımız rahat ve huzurlu bir şekilde taşınma işlemlerine devam edecek. Bugüne kadar 30’a yakın bina yıkıldı. 2 buçuk ayda bu kadar yok kaydettik. Bundan sonraki süreçte daha hızlı yol alacağız.”

Vatandaşların maddi zararlarını karşıladıklarını belirten Öztekin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Normalde 18 ay kira yardımımız bulunuyor. Ama riskli alan ilan edilmesi ile birlikte 36 ay kira yardımında bulunacağız. Ve her ay bin 500 lira kira yardımı yapacağız. Ve bin 500 de taşınma yardımı yapacağız. Komşularımız kira yardımını Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacak. Ve dönüşüm işlemi bitikten sonra 36 ay sonunda kendi evlerine taşınacaklar. 123 binadan 30’undan fazlasının yıkım işlemi gerçekleşti. Yıkımlar devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde komşularınızı tahliye edeceğiz. Taşınmalar bittikten sonra temel atma törenine hazır olduğunda TOKİ ile iş birliği ile çalışmalarımız başlayacak.”

22 NİSAN TARİHİNDEN BU YANA BÖLGEDE NELER YAŞANDI?

Kağıthane Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada binanın çöktüğü günden bu yana yaşanan olaylar şu şekilde sıralandı:

“Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 22 Nisan Pazartesi Günü saat 14.00 sularında Akıcı Sokak’ta istinat duvarının yıkılması sonucu toprak kayması meydana geldi. Kağıthane Belediyesi ve AFAD ekipleri hemen olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alarak civarda bulunan bina sakinlerinin evlerinden tahliyesini sağladı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu evlerden vatandaşlar ve evcil hayvanlar zamanında tahliye edildiği için olayda hiçbir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

22 Nisan Pazartesi Günü ilk olarak Afet Yönetim Merkezi kuruldu. Vatandaşları süreç hakkında bilgilendirmek ve süreci doğru yönetmek adına kurulan merkezden gerekli koordinasyonlar sağlandı. İlk gün civardaki 19 bina ve çevresinde risk analizi yapıldı. Civarda bulunan 98 hane güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Tahliye edilen 98 hanede yaşayan ailelere ev sahibi veya kiracı ayrımı yapmadan 5'er bin TL maddi yardımda bulunuldu. Tahliye edilen 98 hanede yaşayan aileler, çevredeki saygın otellerde misafir edilerek barınma ve yemek ihtiyaçları karşılandı. Yıkılan iki binada bulunan toplam 13 aileye ise 35'er bin TL eşya yardımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın yaşandığı ilk gün Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve gereken çalışmaların yapılması için talimatta bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik İl Genel Müdürü Vedad Gürgen ve devletin diğer yetkili kurum yöneticileri bölgeyi bizzat ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ailelerin yanında hazır bulundu.

Sürecin yaşandığı ilk hafta binalarda yapılan incelemeler neticesinde; 27 binanın risk taşıdığı tespit edilerek yıkım kararı verildi. Binalarda yaşayan vatandaşların evlerinden eşyalarını alabilmesi güvenli şekilde sağlandı. Bu binalarda yaşayan vatandaşlardan kiracı olanlara bin 500 TL taşınma ve bin 500 TL kira yardımı yapıldı. Ev sahibi olanlara ise bin 500 TL taşınma ve bin 500 TL sürekli olacak şekilde kira yardımı sağlandı.

Hadisenin yaşandığı sahada incelemelerde bulunan ekipler; gelinen son aşamada 34 bin metrekarelik alanda ve 123 binanın bulunduğu 746 bağımsız bölümden oluşan bölgeyi kentsel dönüşüm bölgesi olarak belirledi. Bölgede yatay mimari şeklinde, mahalle kültürünün yaşatılacağı yeni bir kentsel dönüşüm projesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile başlatıldı.”