Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, kendisinin de avukat olması sebebiyle Konya’da baro seçimlerinde oy kullandı. Başkan Fatih Özgökçen, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına dün Gaziantep FK ile oynadıkları ve tartışmalı pozisyonların olduğu maça ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendi evlerinde 1-0 mağlup olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Özgökçen, “Tabii ki maç içerisinde tartışılan çok pozisyon oldu. Özellikle hakemin vermiş olduğu kararlar, VAR müdahaleleri oldukça fazla konuşuldu. Biz her zaman hakemlere güvenmemiz gerektiğini söyledik. Ama yanlış yapan, hata yapan ve kendini geliştiremeyen hakemlerin de dinlendirilmesi gerektiğini ısrarla savunduk. Önceden maçı yöneten hakemlerle ilgili çok büyük spekülasyonlar yapılırdı. Ama artık bunun VAR’a taşındığını, bir nevi artık sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz. Süper Lig’deki birçok takımımız VAR kararlarından dolayı oldukça şikayetçiler” dedi.
“Hakemlerimize güveneceğiz ama hata yapan hakemlerimize kesinlikle görev verilmemesini istiyoruz”
Kararları çok eleştirmek istemediğini aktaran Fatih Özgökçen, “İptal edilen golümüzde kanaatimce elle oynama vardı, bu iyi bir tespitti. Ama bu tespiti yapan aynı VAR hakemlerinin bariz penaltı pozisyonunda ele teması görmemesini konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum. Bu şekilde davranan hakemlerin, kendini yetiştiremeyen, maça adapte olamayan hakemlerimizin kesinlikle dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü pozisyonun artık penaltı olduğu tüm yorumcular tarafından kabul edildi. Biz golümüzün iptal edilen pozisyondaki hassasiyetin o pozisyonda da gösterilmesini özellikle istiyoruz. Dolayısıyla VAR noktasında ciddi bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Maçın hakemi oyuna çok etki edemedi, gösterdiği kartlarla da yanlış kararlar verdi. Biz Konyaspor olarak tabii ki hakemlerimize güveneceğiz ama hata yapan hakemlerimize de kesinlikle artık görev verilmemesini özellikle MHK’dan ve federasyondan istiyoruz. Bariz bir hatayla karşı karşıya kaldık ki bu kendi evimizde olan bir hadise. Bunu da kesinlikle kabul etmiyoruz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!