Başkan Özdemir, bir yılını değerlendirdi - NİĞDE

11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özdemir, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadelede başarılı işler yapıldığını ve Türkiye'nin dünyada örnek gösterildiğini söyledi.Bu süreçte Sosyal İşler Müdürlüğü'nün aktif olarak çalıştığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Son 20-25 gün içinde 1350 aileye gıda yardımı yaptık. 250 aileye temizlik ve hijyen malzemesi dağıttık. 50 aileye günlük sıcak yemek veriyoruz. Hastanede karantinada olanların da yemek ihtiyacını biz karşılayacağız. 250 ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun haricinde birçok ailenin de elektrik ve su giderlerine yardımcı oluyoruz. Sosyal işler Müdürlüğümüzde kurduğumuz komisyonumuz, ihtiyacı olan aileleri tespit ederek yardımı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde hiçbir aileyi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz."
Özdemir, esnafa 9 milyondan fazla borç ödediklerine dikkati çekerek, piyasaya borçlarının kalmadığını bildirdi.İçme suyu ücretlerine yapılan yüzde 25 indirimin devam edeceğini anımsatan Özdemir, borçlarını ödeyemeyenlere faiz işlemeyeceğini, su kesintisinin yapılmayacağını vurguladı.
Özdemir, Niğde'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "150 milyon liralık bir proje. Aynı zamanda tesis, elektrik ihtiyacını kendisi karşılayacak. 1 megavatlık projeyi 3.9 megavata çıkardık. Dışarıdan herhangi bir enerji ihtiyacı olmayacak. Bu yıl 80 milyon liralık hak edişi yapıldı." ifadelerini kullandı.
Özdemir, tarihi kale ve çevresinde yenileme projesinin çalışmalarına başlanacağını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Resmi Gazete'de Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme alanı olarak ilan edildi. Dönüşü olmayan bir yola girdik. Niğde'nin kaderini etkileyecek bir proje. Projenin birkaç yıllık finansmanı sağlanmış durumda. Merkez Yaşam Park Projesi'ne, Hükümet Konağı ile başlıyoruz. Yeni Hükümet Konağı'nın mart ayında ihalesi gerçekleşti. Mevcut Valilik binasının yıkılmasıyla projemiz başlamış olacak. Restorasyon ve bakımı yapılacak belediye binası, modern bir şekilde hizmet verecek. Ömer Halisdemir Meydanı'nın yenilenmesiyle oradaki alan eski görünümüne kavuşacak. Birinci Etap Millet Bahçesi Projesi'ni tamamlayarak hizmete sunduk. İçinde yürüyüş alanları, spor salonları, anfi tiyatrosu, kafeterya, bisiklet yolları ve birçok aktiviteyi içinde barındıran 2. Etap Millet Bahçesi Projesi'ni TOKİ ile gerçekleştireceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!