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        Kayseri'de tramvaylara böyle zarar verdiler! Başkan Büyükkılıç tepki gösterdi

        Kayseri'de bindikleri tramvaylara zarar veren yolcular kameraya yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:25
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        Başkan Büyükkılıç paylaşıp, tepki gösterdi
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        Kayseri'de bindikleri tramvaylara zarar veren yolcular kameraya yansırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi.

        Kayseri'de toplu taşıma hizmeti veren tramvaylara, bazı yolcular tarafından zarar verildi.

        Araç içi kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde; bazı kişilerin tutamak kollarını kestikleri, sallandıkları, camları kırdıkları, imdat çekici ile araç içinde koltuklara zarar verdikleri görüldü.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, sosyal medya hesabından tramvay araçlarına zarar verenlere tepki göstererek, "Kamu malı hepimize emanet. Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" dedi.

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        #yerel haberler
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        #tramvay
        #Memduh Büyükkılıç
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