Başkan Bulut, futbolcularla buluştu

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, futbolcularla bir araya geldi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor futbolcularıyla bir araya geldi. Kırklarelispor'un kentin gururu olduğunu ifade eden Bulut, ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydetti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklarelispor futbolcularıyla bir araya geldi.
Bulut, bir restoranda TFF 2. Lig'de mücadele eden takımın sporcularıyla sohbet etti.
Kırklarelispor'un kentin gururu olduğunu ifade eden Bulut, ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydetti.
Kentin adının sporla duyurulması gerektiğini belirten Bulut, Kırklarelispor yönetimine teşekkür etti.
Bulut, sporculara yeni sezonda başarılar diledi.