Başkan Böcek ile ilgili önemli gelişme!

İHA

Antalya'da, 17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

"KLİNİK SEYRİNDE DÜZELME SÜRÜYOR"

İHA'da yer alan habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, "Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir” ifadeleri kullanıldı.