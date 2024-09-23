Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu atölyeyi hazırladık, kâğıt üretimleri başladı. Yıllar geçtikçe yavaş yavaş 2009'dan itibaren duvarımızı kartlarla kapladık. Bu kartların içerisinde çok değerli şeyler var. Kartları takip edip biriktiren insanlar var çünkü her yerde bulunabilecek bir şey değil. Bu zaman zarfında yaklaşık 33 bin çocuk kursiyerimiz oldu. Kursiyerlerimiz kâğıt yapıyorlar, çevreyle alakalı başka bilgilerde veriliyor. Türkiye'de var olan bir şey değil. Bazı noktalarda kâğıt yapılıyor ama bu şekilde dönüşmüyor. Burada çok ciddi bir emek var. Belediye'ye katkıları var. Atık kâğıdı kurtarmış oluyoruz ve yeni kağıda dönüştürüyoruz. Önemli günler de var. İnsanlar bunları muhafaza ediyorlar, saklıyorlar. Burada tasarruf var. Bu noktada insanlar keyifle çalışıyorlar. Bu atölyeyi gezdirmekten ben her zaman onur duyuyorum. Bırakın belediyeleri Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir atölye yok. Burası bizim göz bebeğimiz, çok değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.