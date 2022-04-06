Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'nin nisan ayı sayısında taraftarlara ve camiaya seslenerek, "Nisan ayını çok büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Bu ay hepimiz için tarifi çok da kolay olmayan, yoğun duygular içinde geçecek." ifadesini kullandı.
Trabzonspor taraftarlarının bahar hazırlıklarına erken başladıklarını bildiğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:
"Kiminiz TS Club mağazalarımızdan aldı bayraklarını, kiminiz üzerine naftalin kokusu sinmiş eski bayrakları sandıklarından çıkardı. Bugünlerde kelimenin tam anlamıyla her yeri bordo-maviye boyanmış halde görüyorum. Sadece Trabzon'da da değil, Urfa'dan Denizli'ye memleketin her köşesinde Trabzonspor bayrakları dalgalanıyor. Dahası, dünyanın dört bir yanına dağılmış Trabzonspor taraftarları, bulundukları şehirleri de bordo-maviyle süslüyorlar. Almanya'nın Köln şehrinde bir köprünün üstünde, Paris'te bir pastanenin girişinde, Fransa'da, İsviçre'de, Hollanda'da, Asya'da, Afrika'da, Amerika'da aklımıza gelen her yerde bordo-mavi renkleri gururla dalgalandırıyoruz."
"Bize Her Yer Trabzon" sloganın alelade bir slogan olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:
''Trabzon şehrinin ve Trabzonspor kültürünün tamamen kendi dinamikleri ve kendi karakteriyle ürettiği bir söylemdir. Tüm taraftarlarımızın sahiplendiği, tüm Türkiye'nin kabul ettiği bir gerçektir. Unutulmamalıyız ki Trabzonspor'umuzun başarısı da bu sloganda gizlidir. Kendi değerlerimiz, kendi karakterimiz ve kendi felsefemizi dünya şartlarına adapte ettiğimizde hem saha içinde hem de saha dışında ne denli başarılar elde ettiğimizi sizler de görüyorsunuz. Bu tesadüf değil, bu bilgi, erdem ve tecrübenin hayata yansımasıdır."
Geleceğe yönelik planlamaları da yaptıklarını anlatan Ağaoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Geçtiğimiz günlerde Asbaşkanımız Sayın Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Kulübümüzün gelecek vizyonunu, altyapıdan üst yapıya kadar yarınlarımızı planladık. Trabzonspor büyüyor, Trabzonspor güçleniyor, Trabzonspor çok daha güzel bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Bu yürüyüşte en çok dikkat ettiğimiz konu ise kulübümüzün kendi gerçekleridir. Biz gerçeklerimizi inkar etmedik, gerçeklerimizi yok saymadık. Biz gerçeklerimizi günün şartlarına ve evrensel gerçeklere adapte ettik. Yarın da bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Trabzonspor kendi olmaya, kendi gibi davranmaya, kendi gücü ve karakteriyle başarılar elde etmeye devam edecek."
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