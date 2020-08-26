Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, teröristlere ait, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Başkale ilçesine bağlı Esenyamak Mahallesi'nin Tuluklu mezrası kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde; 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü ile patlayıcı, örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.