Başkale'de depremzedeler için 1389 konteyner kuruldu

AA

23 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından barınma merkezlerinin kurulması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, Özpınar, Güvendik, Gelenler, Ömerdağı, Kaşkol ve Böğrüpek mahalleri başta olmak üzere 19 mahallede depremzedeler için 1389 konteyner kuruldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yaptığı açıklamada, depremzedelerin kurulan konteynerlere yerleştiğini söyledi.

Çalışmaların 6 mahallede yoğunlaştığını anlatan Solak, şunları kaydetti:

"Özpınar Mahallesi'nde altyapısı hazırlanan konteynerlere aileler yerleştirildi. Diğer mahallelerde ise vatandaşlarımızın talebi üzerine evlerinin önüne konteyner bırakıldı. Depremden etkilenen 19 mahallemizde konteyner kurulumu yapılarak ailelere teslim edildi. Deprem bölgesinde bir sıkıntı yok. Konteyner aşaması tamamlandı. Vatandaşlarımızın yıkılan evleri de yapılacak. Deprem bölgesine yardımlarımız sürüyor. Her gün ekmek ve gıda vermeye devam ediyoruz."

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan da depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını aktararak, "Devletin tüm kurumları 24 saat yanımızdaydı. Hala bizlere yardımlar geliyor. Gıda yardımı ve günlük ekmek yardımları devam ediyor" şeklinde konuştu.