Başkaldırı niteliğinde bir film

Steve McQueen'in BBC'ye özel hazırladığı Small Axe (Küçük Balta) Antolojisi serisindeki 5 filmden biri olan 'Small Axe: Mangrove', çok yakında izleyiciyle buluşacak

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'Small Axe: Mangrove', '12 Yıllık Esaret' ile Oscar kazanan Steve McQueen'in BBC'ye özel hazırladığı Small Axe (Küçük Balta) Antolojisi serisindeki 5 filmden biri... Siyahi aktivistlerin Londra'da polis şiddeti ve ırkçılığa karşı direniş gösterdikleri Mangrove Yürüyüşü'nün 50'nci yıl dönümü 9 Ağustos'ta kutlanırken, bu mücadelenin izlerini aktaran filminin ilk resmi fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Cannes Film Festivali seçkisinde yer alan projenin ilk filmi olan Mangrove çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Yapım, 1970'teki bir protesto yürüyüşü sırasında Londra polisi ile çatışan 9 kişilik siyahi bir aktivist grubu olan 'Mangrove 9'un ve ardından kamuoyunda oldukça ses getiren duruşmanın gerçek hikâyesini ele alıyor. Duruşma, Metropolitan polisi içerisinde ırkçı nefretin neden olduğu davranışların ilk adli kabulü olarak tarihte yer aldı. Mangrove Yürüyüşü ise 150 siyahi protestocunun 9 Ağustos 1970'te Londra'nın Notting Hill Mahallesi'nde polisle çatışmasına dayanıyor. Göstericiler, Mangrove Restoranı da dahil olmak üzere bölgedeki uzun süreli polis tacizine karşı protestolar düzenliyorlardı. Bu eylemlerin ardından yürüyüş liderlerinden dokuz isim tutuklandı ve isyanı kışkırtmakla suçlandı.

Türkçe karşılığı 'Küçük Balta' olan 'Small Axe', adını Afrika kökenli "Siz büyük ağaçsanız biz de küçük baltayız" atasözünden alıyor. Seri, 1960'lardan 1980'lerin ortalarına kadar uzanan, yaygın ırkçılığa ve ayrımcılığa rağmen hayatlarını kendi iradeleriyle şekillendirmeye çalışan Londra'nın Karayip Kökenli siyahi topluluğuna dair farklı hikayeleri konu alıyor. Mangrove ile başlayan antoloji; Lovers Rock, Alex Wheatle, Education and Red ve White and Blue filmleri ile devam ediyor.

Yönetmen Steve McQueen, sivil hareket tarihinde önemli yer edinen bu yürüyüşün 50'nci yılını şu sözlerle kutladı; "9 Ağustos pazar günü, dokuz masum siyah kadın ve erkeğin tutuklanmasına yol açan Mangrove Yürüyüşü'nden bu yana 50 yıl geçti. Nothing Hill'deki polis vahşetine karşı çıkan ve sonunda hak ettikleri üzere beraat eden bu dokuz kişinin cesaretini bir kez daha kutluyorum."

'Small Axe', BBC One için Turbine Studios, Steve McQueen'ne ait Lammas Park ve ABD'de Amazon Studios ortaklığı ile hazırlandı. Bu yılın Eylül ayında ABD'de Amazon Prime Video'da prömiyeri yapılması beklenen projenin uluslararası dağıtımını BBC Studios üstleniyor.