"Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması - MUŞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması- Bilgilendirme toplantısının yapıldığı salonda katılımcılardan görüntüler- Narkotik köpeğinin Caka'nın gösterisi- Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş'ının konuşması

Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulamasıMUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde ''Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok'' uygulaması kapsamında jandarma personeli, güvenlik korucuları, köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.Kültür Merkezindeki programda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında katılımcılara bilgi verdi.Programda, narkotik köpeği "Caka" gösteri yaptı.