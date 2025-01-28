Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Başka Bir Gün ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor? Başka Bir Gün dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

        ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer, Avni Yalçın gibi isimlerin yer aldığı dizinin afişi yayınlandı. İlk bölüm yayınına sayılı günler kala paylaşılan afiş sonrası ''Başka Bir Gün ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu ve oyuncu kadrosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi oyuncuları buluşturan yapımın afişi yayınlandı. Ay Yapım imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Başka Bir Gün yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.

        • 2

          BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ATV ekranlarında yayınlanacak olan Başka Bir Gün dizisinin yayın tarihi belli oldu. Ay Yapım imzalı dizi, 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU

          BBC'nin 'Keeping Faith' dizisinden uyarlanan Başka Bir Gün dizisi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

        • 4

          BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ OYUNCULARI

          Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda;

          Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı, Avni Yalçın, Meral Çetinkaya, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş gibi oyuncular yer alıyor.

        • 5

          DİZİ KARAKTERLERİ

          Ezgi Mola - Nehir Alsoy

          Daha 5 yaşındayken annesi tarafından terk edilen ve bir süre sonra babası da ölen ve yetiştirme yurdunda büyüyen Nehir için aile kavramı çok önemlidir. Kendisinin yaşayamadığı mutlu aile hayatını çocuklarına vermek en büyük hayalidir ve hatta bu yüzden çocukları doğduğunda çok sevdiği mesleği olan avukatlığa da ara vermiştir.

        • 6

          Salih Bademci - Serdar Alsoy

          Nehir'in çok sevdiği kocasıdır. Serdar, hayatının büyük kısmını kendinden önce ailesi ve etrafındaki kişileri memnun etmeye çalışarak geçirmiştir. Ağırbaşlı, sorumluluk sahibi, öfkesini bile pasif agresif tutumla dışa vuran bir yapısı vardır. Nehir'le kurduğu çekirdek ailesine olduğu kadar kendi ailesine de düşkündür.

        • 7

          Berkay Ateş - Tuna Korucu

          Küçük yaşta babası tarafından terkedilen Tuna, annesine bakmak için okulu da bırakmıştır. Türlü işlerde çalışmış ve yolu yasadışı işler yapan gruplarla kesişmiştir. Cesur, sadık ve kontrollü yapısı nedeniyle mafyada yükselmeye başlamış ve bu sırada eşi Şenay ile tanışmıştır. Kızının doğumuyla kendini mafya dünyasından çekmeye ve hiçbir pisliğe bulaşmamaya yemin etmiştir.

        • 8

          Şükran Ovalı - Özlem Tancı

          Özlem, Nehir'in yetiştirme yurdundan beri en yakın dostudur. Hayatla, onun getirdiği olumsuzluklarla dalga geçerek başa çıkan bir kadındır. Aidiyet duygusuyla ilgili sıkıntı yaşar. Kendisini, ailesinin yanındaymış gibi hissettiği tek insan Nehir'dir. Nehir onun için herkesten, kocasından bile önde gelir.

        • 9

          Nur Sürer - Güngör Alsoy

          Serdar ve Oya'nın annesi, Haluk'un da eşidir. Onun hayatında her şey dört dörtlük olmalıdır. Çocuklarını da bu şekilde yetiştirmiş, mükemmeliyetçi kimliğini onlara dayatmıştır. Hırçın, sivri dilli bir kadın olan Güngör, aile toplantılarında ağzından ne çıkacağı kestirilemediği için hep tetikte izlenen o aile üyesidir.

        • 10

          Avni Yalçın - Haluk Alsoy

          Serdar ve Oya'nın babası, Güngör'ün eşi olan Haluk, avukattır. Kendi kurduğu hukuk bürosunu emekli olunca Serdar ve Nehir'e devretmiştir. Haluk dürüst, olgun, aklı başında, sağduyulu bir adamdır. Gururu ve şerefi onun için çok önemlidir. Karısının fevri karakteri karşısında her zaman bir denge unsuru olur.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Habertürk Anasayfa