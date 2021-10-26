Silahlı kaza daha önce de yaşanmış 0:00 / 0:00

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu 'Rust' adlı sinema filminin yönetmen yardımcısı Dave Halls'un bir vukuatı daha ortaya çıktı. Halls'un benzer bir olayı 2019'da da yaşattığı açıklandı

HABERTURK.COM

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu 'Rust'un yardımcı yönetmeni Dave Halls'un 2019'da "Freedom's Path" adlı filmde de silahlı yaralanmaya neden olmuş. Halls, bunun üzerine setten kovulmuş.

Alec Baldwin

"Freedom's Path" filminin yapımcısı açıklamada Dave Halls'un sette silahlı yaralanmaya nedeniyle işten kovulduğunu doğruladı. Halls ile çalışan başka bir ekip üyesi ise 2019'da onunla ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi. Bir pervane ve lisanslı piroteknik uzmanı olan Maggie Goll, yaptığı açıklamada, 'Into the Dark' dizisinin yönetici yapımcılarına Dave Halls'un davranışları hakkında bir şikayette bulunduğunu söyledi. Goll, Halls'ın silahlar ve piroteknik için güvenlik protokollerini göz ardı ettiğini ve diyabetik olan nezaretçi piroteknikçinin sette bilincini kaybettikten sonra çekime devam etmeye çalıştığını söyledi.

Dave Halls, Alec Baldwin'e sette kullanılan silahın güvenliği olduğunu söylemişti.