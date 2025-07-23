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        Haberler Gündem Güncel Başiskele Yöresel Kültür Festivali Başlıyor | Son dakika haberleri

        Başiskele'nin Yöresel Kültür Festivali cuma günü başlıyor

        Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen kentin kültürel zenginliklerini bir araya getiren Başiskele Yöresel Kültür Festivali, 25 Temmuz Cuma günü başlıyor. Üç gün sürecek festivalde paydaş hemşehri derneklerinin açacağı standlarda çeşitli yöresel yiyecekler ve yöresel ürünler yer alacak. Festival boyunca sahne gösterileri de olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:34
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        Başiskele Yöresel Kültür Festivali Başlıyor
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        Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi koordinesinde kentte bir kültür mozaiği oluşturan hemşehri derneklerinin katkılarıyla geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Başiskele Yöresel Kültür Festivali, 25-26-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki alana Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başiskele Ordulular Derneği, Başiskele Korganlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Rizeliler Derneği, Turnalı Köylüleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği, Gümüşhane Pirahmet Köyü Derneği, Kocaeli Gümüşhane Kabaköylüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Başiskele Vanlılar Derneği, Başiskele Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından açılanlar standlarla birlikte festival cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Festivalde ziyaretçilere çeşitli yöresel lezzetlerden oluşan ikramlar yapılacak.

        Festival boyunca çeşitli sahne gösterileri de olacak. Etkinliğin ilk günü Mustafa İşitmezoğlu Anadolu Türküleri ile sahne alacak. Festivalin 2. günü Kenan Serhat İnce, Balkan Türküleri ile katılımcıların karşısına çıkacak. Festivalin kapanışı ise Karadeniz Türküleri olacak. Mesut Çakır ve Şenol Küçük, festivalin finalinde sahne alarak Başiskele Sahili’nde Karadeniz esintisi yaşatacak.

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        #yerel haberler
        #kocaeli haberleri
        #başiskele yöresel kültür festivali
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