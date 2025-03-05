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        Haberler Gündem Güncel Başiskele Sahili'ne Kitap Kafe | Son dakika haberleri

        Belediyeden Başiskele Sahili'ne Kitap Kafe

        Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi, kentin en güzel sahillerinden Başiskele'de Kitap Kafe projesini hayata geçiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 13:22 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:22
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        Başiskele Sahili'ne Kitap Kafe
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        Başiskele Belediyesi, kentin kitapseverlerini Kocaeli'nin en güzel sahillerinden biri olan Başiskele Sahili'nde buluşturacak yeni projeyi hayata geçiriyor.

        Kitap Kafe, Seymen Mahallesi'ndeki Başiskele Sahili'ne nazır Liman Caddesi üzerinden çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilecek.

        İnşaat alanı 350 metrekare olan ağaç ve deniz manzaralı Kitap Kafe Projesi'nin zemin kat oturum alanı 300 metrekare olacak.

        Zemin katta 140 metrekarelik ve 1. katta 95 metrekarelik oturum alanına sahip olacak. Kütüphanesi de olacak Kitap Kafe'de mutfak, ıslak hacimler ve kadın-erkek WC ve mescit alanları da yer alacak.

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