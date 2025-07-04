Başiskele'de moloz atıklarına konteyner

Atık yönetimi konusunda ilçede çevre dostu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken doğaya zarar veren ve kent estetiğini bozarak görüntü kirliliğine neden olan moloz atıklarını randevulu sistemle daha hızlı ve etkin bir şekilde temizlemeyi sürdüren Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, daha büyük çaplı moloz atıklar için moloz toplama konteynerini devreye aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Evinizi Yenilerken Evimizi Kirletmeyelim" sloganıyla başlatılan randevulu moloz atık toplama çalışmaları, çevreye duyarlı vatandaşların da desteğiyle daha etkin ve hızlı şekilde yapılıyor.

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Belediyenin çağrı merkezinden randevu oluşturan vatandaşın adresine belirli bir ücret karşılığında moloz toplama konteynerini bırakıyor. Tadilat sonrası dolumu gerçekleşen konteyner, belediye ekiplerince vinçle alınıp çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor.