Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Başiskele'de moloz atıklarına konteyner | Son dakika haberleri

        Başiskele'de moloz atıkları için konteyner dönemi

        Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan moloz, bağ bahçe ve iri hacimli atıklar için moloz toplama konteyneri dönemini başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başiskele'de moloz atıklarına konteyner
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Atık yönetimi konusunda ilçede çevre dostu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken doğaya zarar veren ve kent estetiğini bozarak görüntü kirliliğine neden olan moloz atıklarını randevulu sistemle daha hızlı ve etkin bir şekilde temizlemeyi sürdüren Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, daha büyük çaplı moloz atıklar için moloz toplama konteynerini devreye aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Evinizi Yenilerken Evimizi Kirletmeyelim" sloganıyla başlatılan randevulu moloz atık toplama çalışmaları, çevreye duyarlı vatandaşların da desteğiyle daha etkin ve hızlı şekilde yapılıyor.

        Belediyenin çağrı merkezinden randevu oluşturan vatandaşın adresine belirli bir ücret karşılığında moloz toplama konteynerini bırakıyor. Tadilat sonrası dolumu gerçekleşen konteyner, belediye ekiplerince vinçle alınıp çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kocaeli haberleri
        #Başiskele
        #moloz konteyneri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Habertürk Anasayfa