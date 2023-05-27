Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları 2023: Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

14 Mayıs Pazar günü vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmişti fakat salt çoğunluk sağlanamamasından dolayı seçim ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs Pazar günü vatandaş, ikinci kez oy kullanacak. Bu kapsamda Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranlarıda 28 Mayıs Pazar günü netlik kazanmış olacak. İşte Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranında son durum...

Giriş: 27.05.2023 - 22:19 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs günü yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanacak. Seçimin ilk turunda yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamamıştı bu sebeple seçim ikinci tura kalmıştı.  Vatandaşların gündeminde tekrar sandık başına gidilecek olması sebebiyle Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranları yer aldı. İşte 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun güncel oy oranları...

  • BAŞİSKELE, ÇAYIROVA, DARICA SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    BAŞİSKELE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇAYIROVA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DARICA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • BAŞİSKELE, ÇAYIROVA, DARICA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Bahçelievler 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 BAŞİSKELE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇAYIROVA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DARICA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.