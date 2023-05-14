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Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023 Pazar | Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Başiskele, Çayırova, Darıca ilçelerinde yaşayan vatandaşlar 14 Mayıs Pazar günü 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecek oy kullanma işlemlerinin ardından Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları YSK tarafından açıklanacak. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları da Habertük’ün seçim sayfası üzerinden anbean takip edilebilecek. Peki, Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde? İşte 14 Mayıs 2023 Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonuçları…

Giriş: 14.05.2023 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Başiskele, Çayırova, Darıca, ilçelerinde de bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi oylar kullanılıyor. Yaşadığı ilçedeki son durumu takip etmek isteyenler “Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?” sorusuna yanıt arıyor. Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonuçları YSK tarafından açıklanacak ve Habertürk’ün seçim sonuçları sayfası üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 Genel Seçimleri Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları…

  • BAŞİSKELE, ÇAYIROVA, DARICA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Başiskele, Çayırova, Darıca Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

    BAŞİSKELE 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞİSKELE 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇAYIROVA 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    ÇAYIROVA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DARICA 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DARICA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • BAŞİSKELE, ÇAYIROVA, DARICA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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