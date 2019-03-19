Başınıza gelmesini istemeyeceğiniz anlar

Sosyal medya kullanıcıları karşılaşılmak istenmeyen durumları internet ortamında paylaşıyor. Örneğin Filipinler'de bir bahçede kaydedilen uçan tilki görenleri ürkütüyor. Ancak bu uçan canlılar oldukça zararsız. Dünyanın en büyük yarasa türü olan uçan tilkiler meyvelerle besleniyor. Kanat açıklığı neredeyse bir buçuk metreye ulaşan büyük uçan tilkiler, ağırlıklı olarak Malezya, Filipinler, Endonezya ve Tayland'da görülüyor. Çiçeklerin tozlaşmasına yardımcı olan uçan tilkiler, ekosistemde önemli bir yere sahip.