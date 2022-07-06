Başından vurulmuştu, mesai arkadaşı gözaltında!

Kocaeli'de başından vurularak öldürülen Hakan Özer'in (37) mesai arkadaşı gözaltına alındı.

Darıca ilçesi Emek Mahallesi Buse Sokak'taki boş arazide dün sabah cansız bedeni bulunan bir çocuk babası Hakan Özer'in başından vurulduğu tespit edildi. Cinayet şüphesi ile harekete geçen ekipler, Hakan Özer'in çalıştığı fabrikadan mesai arkadaşı A.K.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli A.K.'nin emniyetteki ifadesinin sürdüğü bildirildi. Hakan Özer'in yakınları, A.K. ile Özer'in çok samimi arkadaş olduklarını belirtti.

Hakan Özer'in cenazesi, Bağlarbaşı Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası Darıca Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.