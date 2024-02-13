Başından vurulmuş halde caminin yanında bulundu

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde olarak bulundu.

Fotoğraf: İHA AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.