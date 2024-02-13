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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurulmuş halde caminin yanında bulundu

        Başından vurulmuş halde caminin yanında bulundu

        Mardin'de 18 yaşındaki bir genç caminin yakınında başından vurulmuş bir halde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 23:06 Güncelleme: 13.02.2024 - 23:16
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        Başından vurulmuş halde bulundu
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde olarak bulundu.

        Fotoğraf: İHA

        AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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