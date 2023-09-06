Başından vurulan kahveci iki günlük yaşam savaşını kaybetti
İzmir'de kıraathane işleten Yusuf Akgün, husumetlisinin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına altına alınan Akgün, iki günlük yaşam savaşını kaybetti
İzmir'de silahlı saldırıda ağır yaralanan Yusuf Akgün, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 4 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kıraathane işlettiği öğrenilen Yusuf Akgün, husumetlisi olduğu öne sürülen K.G.'nin silahlı saldırısına uğradı.
BAŞINDAN VURUP, KAÇTI
Yusuf Akgün'ü başından vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BAŞINDAN VURUP, KAÇTI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Akgün, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.