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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurulan genç kurtarılamadı

        Aydın'da başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı

        Aydın'da, dün sabah saatlerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan genç, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili aranan 3 kişiden 2'si yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:34
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        Başından vurulan genç kurtarılamadı
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        Aydın'da silahla vurulmuş halde bulanan genç, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, Söke ilçesi Savuca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İbrahim Tayar (26), vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından silahla vurulduğu belirlenen genci ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

        Tedavi altına alınan Tayar, tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Tayar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI

        Olayla ilgili olarak kimlikleri belirlenin 3 kişiden 2'si yakalandı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

        Başından vurulmuş halde bulundu
        Başından vurulmuş halde bulundu
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