DHA

Olay Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'taki alışveriş merkezinde meydana geldi. Yerleri süpüren temizlik görevlisi Yasemin Kılıç'ın başına, rafta sergilenen ütü masası düştü. Kılıç, aldığı darbeyle yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Yasemin Kılıç´ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.