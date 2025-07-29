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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başına silah dayayıp darp etti! | Son dakika haberleri

        Başına silah dayayıp darp etti!

        Kadına yönelik şiddette kan donduran bir görüntü kaydedildi. İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda bir kişi, sokak ortasında kafasına silah dayadığı kadını darp etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:36
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        Başına silah dayayıp darp etti!
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        Ümraniye'de bir kişi elindeki silahla sokak ortasında kadını darp etti. Şüphelinin kadının başına silah dayayarak bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler şüpheliyi bağırarak durdurmaya çalıştı.

        DHA'nın haberine göre olay Ümraniye’de meydana geldi. Elinde silah bulunan bir şüpheli kadını sokak ortasında darp etti.

        Tekme ve tokatlarla kadına saldıran şüpheliye, çevredeki bir kişi engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darp edilen kadın yerde oturduğu sırada şüpheli bu kez kadının kafasına silah doğrulttu.

        Olayı gören bir çevre sakini bağırarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Çevreden geçen bir kişi yanına geldiği şüpheliyi ikna etmeye çalıştı ardından da şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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