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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başına mermer blok düştü

        Fabrikada başına mermer blok düşen işçi öldü

        Muğla'da, çalıştığı mermer fabrikasında makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşen genç işçi, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:27
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        Başına mermer blok düştü
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        Muğla'da, fabrikada başına mermer blok düşen Ozan Durmuş (24), yaşamını yitirdi.

        Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Menteşe'nin Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

        Sağlık ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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