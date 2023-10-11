Başına gelenlerle şanssızlığın kitabını yazan kullanıcılar güldürüyor
Şans, her zaman yanımızda değildir ve bizi terk ettiğinde ortaya trajikomik görüntülerin çıkmasına neden olabilir. Yine de olumlu bakış açımızı korumak, günün kalanını iyi geçirmek en için harika bir yöntemdir.
- 1
"Bu sabah dondurucuya doğru uzandım ve alyansım parçalandı."
- 2
"Bu sabah kışlık botlarımı giymeye gidiyordum ve bu oldu."
- 3
"Bu şişedeki harfler parmağıma yapıştı."
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- 4
"Babam yanlışlıkla üzerine oturunca kız kardeşimin makyaj çantası..."
- 5
"İçinde 7,7 kilo kahve bulunan kahve tüplerinden biri bölge müdürüm oradayken patladı."
- 6
"Köpeğim beni evin dışına kilitledi ve yağmur yağıyor."
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- 7
"Buzdolabı biraz fazla soğuduğunda ve kahvaltıyı dondurduğunda."
- 8
"Sanırım o gün bugün değil."
- 9
"Tuzluğun kapağı kahvaltımda."
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- 10
"Sosisli için ekmeklerim..."
- 11
"Akşam yemeği için pankek hazırlarken içine sivrisinek uçtu."
- 12
"Babam mükemmel bir aynayı attıktan sonra yerine yeni aynayı yerleştirdi."
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- 13
"Saç kesme makinemi tamir ettikten sonra derinlik ayarını takmayı unuttum."
- 14
"Saçımı kıvırcık yapmayı denedim ama fena halde başarısız oldum."
- 15
"Dairemdeki dev su kabarcığıyla uyandım."
Kaynak: Reddit
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