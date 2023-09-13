Başına gelen olaylarla şanssızlığın kitabını yazmış 10 kişi
Zaman zaman hepimiz talihsiz günler geçiririz ancak bazen bu öyle hassas anlarda olur ki ortaya çıkan komik manzaraya gülmek için üzerinden epeyce bir zamanın geçmesi gerekebilir.
- 1
"Kısa bir an için babamın bana harika bir Noel hediyesi aldığını düşündüm..."
- 2
"Karım Noel için takı istedi.... Pek mutlu olacağını sanmıyorum."
- 3
"Noel yemeği mahvoldu."
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- 4
"Yenilgi böyle görünüyor."
- 5
"Pepsi'ler gece boyunca donduğu için parti yapmak imkânsız."
- 6
"Noel sabahı büyük "olgun" erkek kardeş olmak."
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- 7
"Bir süre önce bu olay olduğunda çatıma Noel ışıkları asıyordum..."
- 8
"Ona alçıpanın üzerine basmamasını söyledim... Alçıpanın ne olduğunu bilmiyordu."
- 9
"Kurabiyeden kar küresi sipariş ettiğimde çok mutlu oldum. Sonra bir geldi ki..."
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- 10
"Evet, bu kar!"
Kaynak: Reddit, Imgur