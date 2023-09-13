Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Seçim Başına gelen olaylarla şanssızlığın kitabını yazmış 10 kişi

        Başına gelen olaylarla şanssızlığın kitabını yazmış 10 kişi

        Zaman zaman hepimiz talihsiz günler geçiririz ancak bazen bu öyle hassas anlarda olur ki ortaya çıkan komik manzaraya gülmek için üzerinden epeyce bir zamanın geçmesi gerekebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Kısa bir an için babamın bana harika bir Noel hediyesi aldığını düşündüm..."

        • 2

          "Karım Noel için takı istedi.... Pek mutlu olacağını sanmıyorum."

        • 3

          "Noel yemeği mahvoldu."

        • 4

          "Yenilgi böyle görünüyor."

        • 5

          "Pepsi'ler gece boyunca donduğu için parti yapmak imkânsız."

        • 6

          "Noel sabahı büyük "olgun" erkek kardeş olmak."

        • 7

          "Bir süre önce bu olay olduğunda çatıma Noel ışıkları asıyordum..."

        • 8

          "Ona alçıpanın üzerine basmamasını söyledim... Alçıpanın ne olduğunu bilmiyordu."

        • 9

          "Kurabiyeden kar küresi sipariş ettiğimde çok mutlu oldum. Sonra bir geldi ki..."

        • 10

          "Evet, bu kar!"

          Kaynak: Reddit, Imgur

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Habertürk Anasayfa