Basın Konseyi'nden Habertürk'e 'Geçmiş olsun' dileği

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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Libya’nın başkenti Trablus’ da haber çekimi için bulunan, Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Dönmez’ in yapılan bombalı saldırıda yara almadan şans eseri kurtulmalarına çok sevindik.

Her koşulda haber yapan meslektaşlarıma, Habertürk'te çalışan görev arkadaşlarına, ailelerine, şahsım ve kurumum adına geçmiş olsun diliyorum. "