Arter’de 24 Kasım Perşembe günü, Ahmet Doğu İpek’in kişisel sergisi Başımızda Siyahtan Bir Hâle’ye eşlik eden kitap bağlamında bir söyleşi ve imza günü düzenlenecek.

Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Arter Öğrenme Programı, içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunuyor. Süreç odaklı atölyelerin ve çağdaş sanatı katılımcıların yorumuna açan rehberli turların yanı sıra Arter’in sergilerinden yola çıkan yorumlama etkinlikleri de devam ediyor.

24 Kasım 2022 Perşembe günü Arter’de, Ahmet Doğu İpek’in kişisel sergisi Başımızda Siyahtan Bir Hâle’ye eşlik eden ve sergiyle aynı ismi taşıyan kitap bağlamında bir söyleşi ve imza günü gerçekleşecek. Sanatçı, 18:00-18:30 saatleri arasında serginin kitabını Arter Kitabevi’nde imzalayacak ve ardından saat 19:00’da Arter’in -3. katında yer alan Sevgi Gönül Oditoryumu’nda Ve Soğuk Bir Çağdan Geçiyoruz başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Moderatörlüğünü Arter’in Genel Yayın Yönetmeni Süreyyya Evren’in üstleneceği söyleşi, kitabın yazarlarından Nevzat Sayın ile Cana Bostan’ın, serginin küratörü Selen Ansen’in ve sanatçı Ahmet Doğu İpek’in konuşmacı olarak katılımlarıyla, yayına ve sergiye daha geniş bir perspektiften bakarak kitabın ortaya çıkış serüvenini mercek altına alacak. Ve Soğuk Bir Çağdan Geçiyoruz ile Başımızda Siyahtan Bir Hâle başlıklarının ikisi de Türkçenin tanınmış şairlerinden Edip Cansever’in (1928–1986) aynı adlı şiirinde (“Tragedyalar III”, 1964) yer alan iki dizeden alıntılandı.

Cana Bostan

29 Ocak 2023 tarihine dek Arter’in -1 katındaki sergi mekânında devam eden Başımızda Siyahtan Bir Hâle başlıklı sergi, Ahmet Doğu İpek’in 2020–2022 yılları arasında farklı mecraları kullanarak ürettiği eserlerini bir araya getiriyor. Sergide bir araya gelen eserler, henüz yeni doğmuş ama şimdiden sayısız deneyimle, birçok anlatıyla, geçmişten ve gelecekten sayısız devrimle, ufacık ve devasa ölçekte çokça dönüşümlerle ve irili ufaklı nice yıkımlarla yüklü bir dünya kuruyor.

Nevzat Sayın

İpek’in yapıtları çoğunlukla figüratif olmakla birlikte, yaşadığımız çağın iklimini soyutlama yoluyla yansıtırken yaşamlarımızı derinden etkileyen küçük ve büyük ölçekli olaylara örtük bir şekilde dikkat de çekiyor. Bu yapıtlar, daha genel bir ifadeyle, ellerimizin veya gözlerimizin kavrayamadığı olguları –gökleri, karanlıkları, yeraltı güçlerini, tektonik hareketleri, gömülü hatıraları, sonsuz küçük, sonsuz büyük, çok uzak ve fazla yakın olanı– görünür kılıp erişebildiğimiz bir ölçeğe taşıyor.

Selen Ansen

Sergi bağlamında Arter Yayınları aracılığıyla okurlarla buluşan kitap ise sanatçının doğa olaylarından yola çıkan yapıtlarını, serginin küratörü Selen Ansen’in kaleme aldığı metin ile Cana Bostan, Gökçen Erkılıç ve Nevzat Sayın’ın bu yayın için ürettikleri ve sergiye yayılan düşünme alanlarını İpek’in yapıtlarıyla okuyan denemeleri ışığında ele alıyor. Tasarımını Ali Emre Doğramacı’nın üstlendiği Ahmet Doğu İpek: Başımızda Siyahtan Bir Hâle başlıklı kitapta Hadiye Cangökçe, flufoto (Barış Aras ve Elif Çakırlar) ve Sena Nur Taştekne tarafından çekilen sergiden görünüm ve röprodüksiyon fotoğrafları da yer alıyor.